Звезда «Ворониных» пожаловалась на соседа, срывающего съемки

Екатерина Волкова и Георгий Дронов

Екатерина Волкова, знакомая зрителям по роли Веры Ворониной в сериале «Воронины», пожаловалась на соседа, который живет рядом с домом, где проходят съемки. Актриса рассказала, что мужчина специально записал звук с работающей пилой и включил его на всю громкость.

Волкова отметила, что они с коллегами знают, что во дворе соседнего дома никого нет, и показала колонку, из которой раздается звук. Актриса считает, что сосед специально хочет сорвать им съемки.

«Мы проверили: на территории никого нет. Просто человек записал, закольцевал и вот так пускает и устраивает нам брак по звуку. Мы сидели и сравнивали: одинаковая разница в паузах, один и тот же звук. Вот просто насколько нужно быть неадекватным, чтобы такое делать», — жаловалась актриса.