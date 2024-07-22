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22 июля 2024, новость

Звезда «Ворониных» пожаловалась на соседа, срывающего съемки

Екатерина Волкова назвала соседа «неадекватным» и рассказала, что из-за него происходит брак по звуку
Екатерина Волкова и Георгий Дронов
Екатерина Волкова и Георгий Дронов

Екатерина Волкова, знакомая зрителям по роли Веры Ворониной в сериале «Воронины», пожаловалась на соседа, который живет рядом с домом, где проходят съемки. Актриса рассказала, что мужчина специально записал звук с работающей пилой и включил его на всю громкость.

Волкова отметила, что они с коллегами знают, что во дворе соседнего дома никого нет, и показала колонку, из которой раздается звук. Актриса считает, что сосед специально хочет сорвать им съемки.

«Мы проверили: на территории никого нет. Просто человек записал, закольцевал и вот так пускает и устраивает нам брак по звуку. Мы сидели и сравнивали: одинаковая разница в паузах, один и тот же звук. Вот просто насколько нужно быть неадекватным, чтобы такое делать», — жаловалась актриса.

Екатерина Волкова недавно вернулась из Турции, где отдыхала с мужем Андреем Карповым и дочерью Елизаветой. Сразу после отпуска актриса приступила к работе. Известно, что сейчас она задействована в съемках сериала «Костя - Вера», продолжении культового ситкома «Воронины». 

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