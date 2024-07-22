Марина Александрова показала редкое фото с мужем

Марина Александрова с мужем Андреем Болтенко

Звезда сериалов «Бедная Настя» и «Екатерина» Марина Александрова впервые за долгое время опубликовала в соцсетях фото с мужем. Актриса рассказала подписчикам, что путешествует с семьей по Великобритании.

«Середина моего личного лета, в объятиях самого лучшего, в тумане Уильяма Тернера и на фоне долгожданного Стоунхенджа», — отметила знаменитость.

Александрова состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко и воспитывает двоих детей: 12-летнего сына Андрея и 8-летнюю дочь Екатерину. Звезда неоднократно говорила, что не считает нужным делиться подробностями личной жизни с незнакомыми людьми, даже если это преданные поклонники. По мнению знаменитости, лишняя откровенность не дает никаких преимуществ, и поэтому она не собирается таким образом привлекать внимание к своему блогу и творчеству. Однако периодически Александрова делает исключения и показывает моменты из семейной жизни.