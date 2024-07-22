Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
22 июля 2024, новость

Марина Александрова показала редкое фото с мужем

Звезда «Екатерины» и «Бедной Насти» путешествует с семьей по Великобритании
Марина Александрова с мужем Андреем Болтенко
Марина Александрова с мужем Андреем Болтенко

Звезда сериалов «Бедная Настя» и «Екатерина» Марина Александрова впервые за долгое время опубликовала в соцсетях фото с мужем. Актриса рассказала подписчикам, что путешествует с семьей по Великобритании.

«Середина моего личного лета, в объятиях самого лучшего, в тумане Уильяма Тернера и на фоне долгожданного Стоунхенджа», — отметила знаменитость.

Александрова состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко и воспитывает двоих детей: 12-летнего сына Андрея и 8-летнюю дочь Екатерину. Звезда неоднократно говорила, что не считает нужным делиться подробностями личной жизни с незнакомыми людьми, даже если это преданные поклонники. По мнению знаменитости, лишняя откровенность не дает никаких преимуществ, и поэтому она не собирается таким образом привлекать внимание к своему блогу и творчеству. Однако периодически Александрова делает исключения и показывает моменты из семейной жизни.

Первым мужем звезды был ее коллега Иван Стебунов. Они прожили в браке почти два года и расстались из-за измен артиста, в которых он публично признался в шоу «Судьба человека». По словам актера, развод для обоих прошел болезненно.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Марина Александрова
Марина Александрова
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Трейлер №2
Кадр из фильма «Встретимся вчера»
Встретимся вчера
Трейлер
Кадр из фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна»
Хеллбой: Проклятие Горбуна
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Чудовищное лето»
Чудовищное лето
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Все закончится на нас
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Фантастическое путешествие»
Фантастическое путешествие
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь