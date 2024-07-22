Стало известно, почему дочь Джоли и Питта отказалась от фамилии отца

Адвокат дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта объяснил, почему она решила отказаться от фамилии отца. Его слова приводит издание People.

20 июля Шайло Джоли-Питт опубликовала в разделе объявлений газеты The LA Times новость о том, что она отказывается от фамилии отца. Позже адвокат девушки Питер Левин заявил, что она приняла такое важное решение после «травмирующих событий».

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта подала документы об отказе от фамилии отца в день своего 18-летия. Отмечается, что девушка начала процедуру 27 мая, и теперь она планирует быть просто Шайло Джоли. При этом пока просьбу дочери Брэда Питта не удовлетворили, однако, как отмечал таблоид People, «это лишь вопрос времени».

Несколько недель назад появилась информация, что дети Анджелины Джоли переживают за ее здоровье. Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что у актрисы появились проблемы с питанием из-за бракоразводного процесса с Брэдом Питтом. По словам источника, во время стресса актриса не может есть.