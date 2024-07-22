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22 июля 2024, новость

Студентов из Новосибирска привлекут для съемок фильма с двойником ДиКаприо

Студенты смогут попробовать себя в роли помощника режиссера, монтажеров и специалистов по переозвучке и цветокоррекции
Александр Ясень (фото: соцсети)
Александр Ясень (фото: соцсети)

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Киноэкспедицию на Алтай с участием студентов новосибирских вузов проведут для съемок фильма с двойником Леонардо ДиКаприо в главной роли. Студенты профильных специальностей смогут получить навыки работы на съемочной площадке благодаря проекту, сообщил ТАСС режиссер картины Кристина Холдеева.

«Студенты станут участниками съемочной группы, поскольку основной наш партнер здесь — это Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), профиль кинооператорства. У нас в Новосибирске и в целом в Сибири не так много площадок, где они могут получить необходимый опыт, поэтому мы даем возможность ребятам по их специальности получить вот такую практику», — сказала она.

Режиссер добавила, что студенты также смогут попробовать себя в роли помощника режиссера, хлопушки и других участников съемочного процесса. Киноэкспедиция, в которой примут участие студенты, пройдет на Алтае, после этого, процесс досъемок будет организован в павильоне НГТУ. На этапе постпродакшена учащиеся будут привлечены к монтажу картины, переозвучке и цветокоррекции. «Отдельное внимание будет уделено технологии дипфейк и ее применению в фильме», — пояснила Холдеева.

Продюсер киноленты Юрий Романов рассказал ТАСС, что в основе сюжета история героя — Лео, голливудского актера, который оказывается в глухой в алтайской деревне, где знакомится с местными жителями и даже находит свою любовь. Главную роль в картине исполняет якутский актер, известный как российский двойник Леонардо ДиКаприо — Александр Ясень. Премьера фильма планируется до конца года. «Вместе с режиссером мы занимаемся развитием именно сибирского кино. Нашей мечтой было снять фильм на Алтае с участием Ди Каприо, и она вот реализовалась в таком красивом виде», — добавил продюсер.

Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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