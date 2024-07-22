Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
22 июля 2024, новость

Муцениеце рассказала про роман с Кологривым

Актриса подтвердила слова коллеги о том, что у них были отношения
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце | Источник: PersonaStars

Актриса Агата Муцениеце прокомментировала в программе «Шоу Воли» слухи о том, что у нее были отношения с актером Никитой Кологривым.

Муцениеце подтвердила слова Кологривого, который в интервью журналистке Лауре Джугелии сказал, что у них был краткосрочный роман. Актриса также заявила, что ей нечего добавить к этому высказыванию.

«Я абсолютно согласна с Никитой. Лучше и не скажешь! Никита супер, я считаю, что он очень классный», — высказалась артистка.

При этом знаменитость призналась, что не хотела бы продолжать встречаться с Кологривым.

Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от актера Павла Прилучного. У бывших супругов есть сын Тимофей и дочь Мия. Знаменитости развелись в июне 2020-го. Спустя два года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян. 28 апреля 2023 года у влюбленных появился на свет сын. Мальчика назвали Микаэлем.

23 мая Павел Прилучный подал в суд на Агату Муцениеце. В июле стало известно, что разбирательство связано определением места жительства их общих детей. Недавно актриса обратилась к сыну на фоне разборок с экс-супругом.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Трейлер №2
Кадр из фильма «Встретимся вчера»
Встретимся вчера
Трейлер
Кадр из фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна»
Хеллбой: Проклятие Горбуна
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Чудовищное лето»
Чудовищное лето
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Все закончится на нас
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Фантастическое путешествие»
Фантастическое путешествие
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь