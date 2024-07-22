Муцениеце рассказала про роман с Кологривым

Актриса Агата Муцениеце прокомментировала в программе «Шоу Воли» слухи о том, что у нее были отношения с актером Никитой Кологривым.
Муцениеце подтвердила слова Кологривого, который в интервью журналистке Лауре Джугелии сказал, что у них был краткосрочный роман. Актриса также заявила, что ей нечего добавить к этому высказыванию.
«Я абсолютно согласна с Никитой. Лучше и не скажешь! Никита супер, я считаю, что он очень классный», — высказалась артистка.
При этом знаменитость призналась, что не хотела бы продолжать встречаться с Кологривым.
Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от актера Павла Прилучного. У бывших супругов есть сын Тимофей и дочь Мия. Знаменитости развелись в июне 2020-го. Спустя два года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян. 28 апреля 2023 года у влюбленных появился на свет сын. Мальчика назвали Микаэлем.
23 мая Павел Прилучный подал в суд на Агату Муцениеце. В июле стало известно, что разбирательство связано определением места жительства их общих детей. Недавно актриса обратилась к сыну на фоне разборок с экс-супругом.