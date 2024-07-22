61-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини

Деми Мур с внучкой Луэттой, фото: соцсети

Дочь Деми Мур показала, как выглядит голливудская актриса в купальнике. Скаут Уиллис выложила фото в соцсети.

61-летняя Деми Мур была запечатлена в белом бикини, которое дополнила темно-синей кепкой и черными сандалиями Birkenstock. Голливудская актриса позировала вместе со своей внучкой Луэттой на пирсе. Девочка была одета в розовый боди, белые туфли и панамку.

Деми Мур родила трех дочерей от Брюса Уиллиса. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Пара воспитывает двух дочерей: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В июне Деми Мур и ее дочь Скаут Уиллис пришли на показ весенне-летней коллекции Dior Homme. Актриса предпочла костюм с мини-юбкой, жакетом и рубашкой. Образ дополнили белые босоножки и большая сумка. В руках она держала свою собаку породы чихуахуа. Скаут Уиллис вышла в свет в мини-платье с анималистичным принтом, темно-коричневой жилетке, белых носках и черных кожаных лоферах.