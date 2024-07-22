Экс-возлюбленная Данилы Козловского снялась топлес на пляже

Ольга Зуева

Экс-возлюбленная актера Данилы Козловского снялась топлес в стрингах. Звезда фильма «Тренер» Ольга Зуева позировала на пляже в Греции, прикрывшись книгой, и поделилась кадрами в соцсетях.

«Пляжная коллекция, Миконос», — отметила актриса.

Знаменитость отдыхает на острове вместе с четырехлетней дочерью от Козловского.

Звезды начали встречаться в 2015 году, а расстались практически сразу после рождения ребенка в 2020-м. Актер винит в этом себя, он публично признавался, что «гадко» поступил по отношению к бывшей возлюбленной. Девочка, которую назвали Ода-Валентина, живет со своей матерью в США, однако актриса не препятствует общению и встречам ребенка с отцом. По словам Козловского, дочь поменяла его мировоззрение, заставив по-другому взглянуть на разные ситуации в жизни.