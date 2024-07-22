Сальма Хайек пришла на вечеринку в платье с оптической иллюзией

57-летняя Сальма Хайек стала гостьей вечеринки бренда Gucci, которая состоялась 18 июля в отеле Chateau Marmont в Западном Голливуде. Актриса выбрала для мероприятия облегающее платье-миди с цветочным принтом и оптической иллюзией, подчеркнувшее ее фигуру. Знаменитость дополнила его бриллиантовым колье и черными босоножками на платформе. Она распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками, коричневыми тенями и розовой помадой.

В 2007 году Сальма Хайек официально объявила о помолвке с бизнесменом Франсуа-Анри Пино, через полгода родила первенца от возлюбленного. Спустя несколько месяцев после рождения ребенка актриса сообщила о расставании с предпринимателем. Но паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.