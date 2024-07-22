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22 июля 2024, новость

Зака Эфрона засняли с голым торсом во время отдыха на яхте

Актер отдыхает на испанском острове Ибица
Зак Эфрон
Зак Эфрон | Источник: Legion-Media.ru

Голливудского актера Зака Эфрона засняли с голым торсом на отдыхе в Испании. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

36-летнего Зака Эфрона подловили папарацци на Ибице, когда он катался со своими друзьями на яхте. На одном из кадров актер был запечатлен с голым торсом. Он был одет в серые плавательные шорты, зеленую кепку и черные солнцезащитные очки.

Читатели Daily Mail восхитились внешним видом Зака Эфрона.

«Он очень привлекательный, конечно, и производит впечатление приятного и позитивного человека», «Зак кажется действительно хорошим парнем, и он такой милашка», «Его тело потрясающее!», «Здесь он выглядит лучше, возможно, он оставил свое лицо в покое. Тело выглядит прекрасно», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Зак Эфрон с четырех лет играл в театральных постановках в школьном театре. Уже с 15 лет он снимался в телешоу и сериалах — среди них были «CSI: Место преступления Майами», «Морская полиция: Спецотдел» и «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Эфрон известен своими ролями в таких картинах, как «Классный мюзикл», «Папе снова 17», «Дедушка легкого поведения» и «Спасатели Малибу».

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