Зака Эфрона засняли с голым торсом во время отдыха на яхте

Голливудского актера Зака Эфрона засняли с голым торсом на отдыхе в Испании. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.
36-летнего Зака Эфрона подловили папарацци на Ибице, когда он катался со своими друзьями на яхте. На одном из кадров актер был запечатлен с голым торсом. Он был одет в серые плавательные шорты, зеленую кепку и черные солнцезащитные очки.
Читатели Daily Mail восхитились внешним видом Зака Эфрона.
«Он очень привлекательный, конечно, и производит впечатление приятного и позитивного человека», «Зак кажется действительно хорошим парнем, и он такой милашка», «Его тело потрясающее!», «Здесь он выглядит лучше, возможно, он оставил свое лицо в покое. Тело выглядит прекрасно», — писали интернет-пользователи в комментариях.
Зак Эфрон с четырех лет играл в театральных постановках в школьном театре. Уже с 15 лет он снимался в телешоу и сериалах — среди них были «CSI: Место преступления Майами», «Морская полиция: Спецотдел» и «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Эфрон известен своими ролями в таких картинах, как «Классный мюзикл», «Папе снова 17», «Дедушка легкого поведения» и «Спасатели Малибу».