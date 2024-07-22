Зака Эфрона засняли с голым торсом во время отдыха на яхте: «Очень привлекательный»

Зак Эфрон | Источник: Legion-Media.ru

Голливудского актера Зака Эфрона засняли с голым торсом на отдыхе в Испании. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

36-летнего Зака Эфрона подловили папарацци на Ибице, когда он катался со своими друзьями на яхте. На одном из кадров актер был запечатлен с голым торсом. Он был одет в серые плавательные шорты, зеленую кепку и черные солнцезащитные очки.

Читатели Daily Mail восхитились внешним видом Зака Эфрона.