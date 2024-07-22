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22 июля 2024, новость

Чулпан Хаматова репетирует новый спектакль Дмитрия Крымова

В постановке также принимает участие актер Максим Суханов
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова | Источник: PersonaStars

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова готовится к новому спектаклю режиссера Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших». Об этом пишет КП.

Постановка рассказывает о российских артистах, оставивших страну и пытающихся найти свое место в мире после начала конфликта на Украине. В спектакле главные роли исполняют Чулпан Хаматова и Максим Суханов. Известный артист вахтанговской школы также покинул Россию и сейчас проживает в Германии.

В спектакле Крымова Хаматова играет сразу несколько ролей, таких, как Джульетта, Антигона, Анна Франк, в то время как Суханов играет Ромео, Креона и Дневник Анны Франк.

Как пишет издание, найти актеров в эмигрантской среде оказалось непросто. Около 30 лет назад Хаматова и Суханов уже работали вместе на съемочной площадке фильма «Страна глухих», а теперь их эмигрантский статус свел их на репетиции нового спектакля.

Репетиции проходят в ангаре на окраине Риги, так как дирекция Национального Латвийского театра отказала в аренде сцены. Крымов принял это решение спокойно и продолжает подготовку к премьере спектакля, запланированной на 18 сентября в Риге.

Хаматова занимается и другими творческими проектами. Так, 23 июля в Вильнюсе состоится читка «Тараканище +», где будут читать стихи Чуковского, Хармса, Заболоцкого и современных авторов. В мероприятии также примет участие певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) и другие.

Ранее уволенная из латвийского театра Чулпан Хаматова рассказала о дальнейших планах.

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