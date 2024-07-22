Фильм «Водитель-олигарх» с Прилучным вышел в лидеры кинопроката

Комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх» стала самой популярной в кинопрокате России и стран СНГ, заработав 74,5 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

На втором месте оказался фильм Василия Свиридова «Не одна дома», который заработал 33,3 миллиона рублей в прошедшие выходные. Сюжет фильма рассказывает о пятикласснице Маше Хаметовой, оставшейся одной дома, когда ее родители уезжают в командировку. За ней присматривает няня-мошенница, и Маше предстоит разоблачить ее, используя все доступные гаджеты и даже нейросети.