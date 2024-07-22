Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
22 июля 2024, новость

Фильм «Водитель-олигарх» с Прилучным вышел в лидеры кинопроката

На втором месте оказался фильм Василия Свиридова «Не одна дома»

Комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх» стала самой популярной в кинопрокате России и стран СНГ, заработав 74,5 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Фильм повествует о Тимуре Бабурине, сыне олигарха, который привык тратить деньги своего отца на безудержные развлечения. Когда бизнес-партнер отца Антон предлагает ему любопытный спор, Тимур не подозревает, что это решение изменит его жизнь. В картине снялись Алексей Чадов, Ольга Погодина, Павел Прилучный, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Елена Валюшкина, Анна Уколова и другие.

На втором месте оказался фильм Василия Свиридова «Не одна дома», который заработал 33,3 миллиона рублей в прошедшие выходные. Сюжет фильма рассказывает о пятикласснице Маше Хаметовой, оставшейся одной дома, когда ее родители уезжают в командировку. За ней присматривает няня-мошенница, и Маше предстоит разоблачить ее, используя все доступные гаджеты и даже нейросети.

На третьем месте расположилась драма от Томаса К. Нэппера «Мадам Клико», заработавшая 18,5 миллиона рублей за выходные. Фильм рассказывает историю Барбы-Николь Клико, которая взяла на себя управление семейным бизнесом в трудные времена. Несмотря на все препятствия, она, женщина с характером и настойчивостью, создала всемирно известную империю шампанского.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Алексей Пиманов
Дмитрий Хрусталёв
Дмитрий Хрусталев
Анна Уколова
Водитель-олигарх
Ольга Погодина
Ольга Погодина
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Мадам Клико
Мадам Клико
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Не одна дома
Не одна дома
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Все закончится на нас»
Все закончится на нас
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Фантастическое путешествие»
Фантастическое путешествие
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Конклав»
Конклав
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Битлджус Битлджус
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из фильма «Зять»
Зять
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь