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21 июля 2024, новость

Райан Рейнольдс похвалил Мадонну за помощь на съемках «Дэдпула и Росомахи»

Актер признался, что Мадонна помогла на съемках блокбастера Marvel

Актер Райан Рейнольдс на подкасте SiriusXM признался, что певица Мадонна внесла свой вклад в сценарий фильма «Дэдпул и Росомаха».

По словам актера, он и режиссер фильма Шон Леви отправились на встречу с Мадонной, чтобы взять разрешение на использование ее песни «Like a Prayer». Рейнольдс отметил, что певица помогла со сценарием проекта и «сделала важное замечание», к которому прислушалась съемочная группа.

«Мадонна сделала отличное замечание. Боже мой, она посмотрела сценарий и, я не шучу, она такая: "Тебе стоило бы сделать это, это и это в этот момент". И будь она проклята, если бы не попала в точку», — рассказал актер.

Леви сравнил встречу с Мадонной с визитом к членам королевской семьи, а Рейнольдс сказал, что пообщаться с певицей «было одним из величайших потрясений в жизни».

22 апреля был опубликован первый полноценный трейлер «Дэдпула и Росомахи» режиссера Шона Леви с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях. Только за первый час ролик набрал 1,25 млн просмотров в интернете.

Мировая премьера картины, съемки которой завершились в январе 2024 года, состоится 26 июля.

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