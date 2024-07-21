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21 июля 2024, новость

52-летняя София Вергара снялась в платье с глубоким декольте

Звезда проводила время с друзьями в пляжном городе Форте-дей-Марми на севере Тосканы

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге.

София Вергара на отдыхе в Италии
София Вергара на отдыхе в Италии

52-летняя знаменитость предстала перед камерой в красно-белом платье без бретелей и с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Наряд имел корсетный верх и юбку А-силуэта с карманами.

В качестве аксессуаров модель выбрала колье с подвеской в виде сердца. Вдобавок она распустила волосы и сделала макияж в нейтральных оттенках.

Известно, что звезда проводила время с друзьями в пляжном городе Форте-дей-Марми на севере Тосканы.

Ранее в июле София Вергара похвасталась фигурой в купальнике. Знаменитость предстала перед камерой, сидя на диване с резной спинкой. При этом она примерила слитный черный купальник с вырезом на груди, скрепленным шнуровкой.

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