52-летняя София Вергара снялась в платье с глубоким декольте

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара снялась в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее личном блоге.

София Вергара на отдыхе в Италии

52-летняя знаменитость предстала перед камерой в красно-белом платье без бретелей и с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. Наряд имел корсетный верх и юбку А-силуэта с карманами.

В качестве аксессуаров модель выбрала колье с подвеской в виде сердца. Вдобавок она распустила волосы и сделала макияж в нейтральных оттенках.

Известно, что звезда проводила время с друзьями в пляжном городе Форте-дей-Марми на севере Тосканы.