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21 июля 2024, новость

Деми Мур поклялась оставаться рядом с тяжелобольным Брюсом Уиллисом

In Touch: состояние страдающего деменцией актера Брюса Уиллиса ухудшается
Брюс Уиллис и Деми Мур, 1996 год
Брюс Уиллис и Деми Мур, 1996 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

Голливудская актриса Деми Мур поклялась оставаться рядом со своим бывшим мужем Брюсом Уиллисом, несмотря на ухудшение состояния актера. Об этом сообщает In Touch со ссылкой на инсайдера.

По словам источника, деменция Уиллиса прогрессирует. У него нарушена речь, а в некоторые дни он не может говорить вообще. Семья понимает актера по взгляду.

У него есть «плохие и хорошие дни». Иногда Уиллис перестает узнавать некоторых людей, в том числе Деми Мур. Несмотря на трудности, знаменитость видится с актером минимум раз в неделю. По словам источника, Мур «никогда не оставит и не подведет» экс-супруга.

Деми Мур родила троих дочерей от Брюса Уиллиса. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Пара воспитывает двух дочерей: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В начале июля Мур показала в соцсетях редкие фотографии больного Брюса Уиллиса. Она публично поздравила экс-супруга с Международным днем отца.

В феврале 2023 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

Ранее актриса Кейт Хадсон заявила, что они с Мэттью Макконахи не пользуются дезодорантами.

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