Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 июля 2024, новость

Стало известно, когда выйдет пятый сезон «Очень странных дел»

Пятый и финальный сезон сериала выйдет в 2025 году
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос подтвердил, что пятый и финальный сезон нашумевшего сериала «Очень странные дела» выйдет в 2025 году. Об этом сообщает портал Netflix Life.

Точную дату релиза он не назвал. Портал предполагает, что сериал выйдет в июле, поскольку предыдущие сезоны шоу Netflix выпускал именно летом.

Также, сообщил Сарандос, в 2025 году зрители увидят второй сезон «Уэнсдэй», второй сезон «Ночного агента» и второй сезон «Ван-Писа».

Изначально премьера «Очень странных дел» была назначена на 2024 год. Однако съемки финального сезона отложили из-за забастовки сценаристов. Как признавались сценаристы братья Дафферы, в заключительном сезоне сериала появятся идеи, не попавшие во второй. Кроме того, по словам создателей, действие новых серий будет происходить в 90-е годы.

В пятом сезоне, помимо привычного каста из Вайноны РайдерДэвида Харбора, Финна Вулфхарда и других, также появится звезда фильмов про Терминатора Линда Хэмилотон.

В ноябре 2023 года исполнительный продюсер «Очень странных дел» Шон Леви заявлял, что команда не собирается использовать технологию по омоложению актерского состава, несмотря на то, что с момента окончания предыдущего сезона прошло уже несколько лет.

Ранее стало известно о старте съемок второй части «антигламурной комедии» со звездой «Холопа».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Вайнона Райдер, 2007 год
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Финн Вулфард
Финн Вулфхард
Finn Wolfhard
Шон Леви
Шон Леви
Shawn Levy
Очень странные дела
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
David Harbour
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Фантастическое путешествие»
Фантастическое путешествие
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Конклав»
Конклав
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Битлджус Битлджус
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из фильма «Зять»
Зять
Тизер-трейлер
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь