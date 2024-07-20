Стало известно, когда выйдет пятый сезон «Очень странных дел»

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос подтвердил, что пятый и финальный сезон нашумевшего сериала «Очень странные дела» выйдет в 2025 году. Об этом сообщает портал Netflix Life.

Точную дату релиза он не назвал. Портал предполагает, что сериал выйдет в июле, поскольку предыдущие сезоны шоу Netflix выпускал именно летом.

Также, сообщил Сарандос, в 2025 году зрители увидят второй сезон «Уэнсдэй», второй сезон «Ночного агента» и второй сезон «Ван-Писа».

Изначально премьера «Очень странных дел» была назначена на 2024 год. Однако съемки финального сезона отложили из-за забастовки сценаристов. Как признавались сценаристы братья Дафферы, в заключительном сезоне сериала появятся идеи, не попавшие во второй. Кроме того, по словам создателей, действие новых серий будет происходить в 90-е годы.

В пятом сезоне, помимо привычного каста из Вайноны Райдер, Дэвида Харбора, Финна Вулфхарда и других, также появится звезда фильмов про Терминатора Линда Хэмилотон.

В ноябре 2023 года исполнительный продюсер «Очень странных дел» Шон Леви заявлял, что команда не собирается использовать технологию по омоложению актерского состава, несмотря на то, что с момента окончания предыдущего сезона прошло уже несколько лет.