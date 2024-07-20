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20 июля 2024, новость

Мария Аронова отреагировала на информацию о своей госпитализации

Актриса назвала эту новость уткой
Мария Аронова
Мария Аронова

Актриса Мария Аронова прокомментировала информацию о своей госпитализации с обострением остеохондроза позвоночника. Ее слова передает издание News.ru.

«Я дома. Ни в какую больницу я не попала. Это какая-то утка», — заявила знаменитость.

Недавно Mash сообщал, что Аронова якобы попала в Боткинскую больницу в Москве. Причиной стало обострение остеохондроза позвоночника. В ходе обследования, заявлял также Mash, у артистки нашли доброкачественные образования мозговых оболочек — менингиомы.

До этого Telegram-канал опубликовал новость о том, что у 85-летнего телеведущего Леонида Каневского якобы нашли рак во время одного из обследований. Затем представитель Каневского назвала эту информацию ложной.

18 июля Mash заявлял, что в больницу попал журналист Владимир Познер. У него, по данным источника, диагностировали злокачественную эпителиому кожи. На появившуюся информацию отреагировал сам телеведущий в Telegram-канале и назвал ее враньем.

Познер уточнил, что абсолютно здоров. На момент общения с журналистами телеведущий находился на международном семинаре.

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