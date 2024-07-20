Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 июля 2024, новость

Шэрон Стоун продемонстрировала элегантный образ на фестивале в Таормине

Звезда «Основного инстинкта» вышла в свет в летящем платье с капюшоном
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Шэрон Стоун вышла в свет в заключительный день юбилейного, 70-го кинофестиваля в Таормине, который проходил с 13 июля на итальянском острове Сицилия.

Звезда фильмов «Основной инстинкт» и «Казино» появилась на публике в эффектном образе. Она надела струящееся платье итальянского бренда Antonio Marras кремового оттенка с капюшоном и американской проймой.

Атласную ткань украшал принт в виде бордовых роз и их переплетающихся стеблей с шипами. Как пишет People, паттерн в акварельном стиле был создан самим дизайнером Антонио Маррасом. Платье украшали вставки из той же ткани, которые ниспадали по бокам до самого пола.

Красоту знаменитости подчеркнул макияж с легкими «смоки айс», а укладку ей сделали с эффектом мокрых волос.

Неделю назад Шэрон Стоун посетила в Лос-Анджелесе мероприятие, организованное журналом The Hollywood Reporter и Фондом социального влияния (Social Impact Fund). Тогда артистка позировала фотографам в длинном розовом платье-халате.

Шэрон Стоун — американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинант на премию «Оскар». Звездный статус за ней закрепил эротический триллер «Основной инстинкт» (1992). Допрос ее героини, писательницы Кэтрин Трамелл, попал в историю кино. Стоун вернулась к этой роли в 2007 году в сиквеле картины, но второй фильм уже не был таким успешным.

В 2001 году актриса перенесла инсульт. На восстановление после него ушло семь лет. По словам Стоун, 20 лет после перенесенного инсульта она не могла получить достойную работу на фабрике грез. В январе этого года она рассказала в интервью журналисту телеканала CNN Крису Уоллесу, что лишилась съемок в голливудских фильмах из-за потери памяти после инсульта.

«В 2001 году у меня было девятидневное кровоизлияние в мозг и обширный, очень изнурительный инсульт», — вспомнила Стоун и пояснила, что на восстановление здоровья ей потребовались годы.

После инсульта у звезды возникли проблемы с памятью: она стала забывать реплики из своих ролей, из-за чего ее «отбросили в конец очереди» голливудских актеров, причем боссы киноиндустрии не приняли во внимание ее прежние заслуги и опыт.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Шэрон Стоун
Sharon Stone
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Фантастическое путешествие»
Фантастическое путешествие
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Конклав»
Конклав
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Битлджус Битлджус
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из фильма «Зять»
Зять
Тизер-трейлер
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь