Шэрон Стоун продемонстрировала элегантный образ на фестивале в Таормине

Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Шэрон Стоун вышла в свет в заключительный день юбилейного, 70-го кинофестиваля в Таормине, который проходил с 13 июля на итальянском острове Сицилия.

Звезда фильмов «Основной инстинкт» и «Казино» появилась на публике в эффектном образе. Она надела струящееся платье итальянского бренда Antonio Marras кремового оттенка с капюшоном и американской проймой.

Атласную ткань украшал принт в виде бордовых роз и их переплетающихся стеблей с шипами. Как пишет People, паттерн в акварельном стиле был создан самим дизайнером Антонио Маррасом. Платье украшали вставки из той же ткани, которые ниспадали по бокам до самого пола.

Красоту знаменитости подчеркнул макияж с легкими «смоки айс», а укладку ей сделали с эффектом мокрых волос.

Неделю назад Шэрон Стоун посетила в Лос-Анджелесе мероприятие, организованное журналом The Hollywood Reporter и Фондом социального влияния (Social Impact Fund). Тогда артистка позировала фотографам в длинном розовом платье-халате.

Шэрон Стоун — американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинант на премию «Оскар». Звездный статус за ней закрепил эротический триллер «Основной инстинкт» (1992). Допрос ее героини, писательницы Кэтрин Трамелл, попал в историю кино. Стоун вернулась к этой роли в 2007 году в сиквеле картины, но второй фильм уже не был таким успешным.

В 2001 году актриса перенесла инсульт. На восстановление после него ушло семь лет. По словам Стоун, 20 лет после перенесенного инсульта она не могла получить достойную работу на фабрике грез. В январе этого года она рассказала в интервью журналисту телеканала CNN Крису Уоллесу, что лишилась съемок в голливудских фильмах из-за потери памяти после инсульта.

«В 2001 году у меня было девятидневное кровоизлияние в мозг и обширный, очень изнурительный инсульт», — вспомнила Стоун и пояснила, что на восстановление здоровья ей потребовались годы.