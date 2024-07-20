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20 июля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Прилучный с детьми, Чадов, Бондаренко: звезды на премьере фильма

Российские знаменитости первыми посмотрели комедию «Водитель-олигарх»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Водитель-олигарх» режиссера Алексея Пиманова. Вместе с постановщиком картину презентовали исполнители главных ролей — Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина и Станислав Дужников.

Прилучный приехал на премьеру сразу после того, как погасил свои долги в налоговой. Компанию в этот вечер ему составили дети — 11-летний сын Тимофей и восьмилетняя дочь Мия, рожденные в предыдущем браке актера с Агатой Муцениеце. Артист вместе с наследниками позировал фотографам на красной дорожке, а вот от общения с журналистами отказался, сославшись на усталость.

Алексей Чадов в беседе с Кино Mail.ru отметил, что зрителям стоит посмотреть новый фильм с его участием, поскольку «это яркая история, эмоциональная, красивая, динамичная и с большим количеством прекрасных артистов».

Актер признался, что его герой Антон — важный персонаж в киноленте, благодаря которому и происходят интересные события. «Он создает некие условия игры, по которым дальше главные герои двигаются во втором и третьем акте на пути к своему счастью», — заключил Чадов.

Гостями премьеры также стали Константин Крюков, Антон Лаврентьев, Юрий Николаев, Леонид Якубович, Андрей Чернышов, Борис Щербаков, Станислав Бондаренко и многие другие.

Алексей Пиманов, презентуя фильм вместе со своей женой и исполнительницей главной женской роли Ольгой Погодиной, отметил, что они не работали вместе над одним проектом примерно 15 лет. Последней совместной работой супругов был фильм «Мужчина в моей голове» 2009 года.

«При том что это кино где-то хулиганское, где-то легкое и очень светлое, мы хотели показать, что все мы в этой жизни носим маски. А так иногда хочется побыть самим собой!» — рассказал режиссер о своей новой работе.

В центре сюжета — мажор Тимур Бабурин (Павел Прилучный), который привык жить на широкую ногу и заключать порой экстремальные пари. После смерти отца он получил 85% акций в семейном бизнесе, с чем не согласен его брат Антон (Алексей Чадов).

Они заключают очередное пари, которое станет судьбоносным для обоих. Тимур должен месяц проработать водителем у скандальной актрисы (Погодина). Если он продержится, компания достается ему, а если проиграет спор, то будет вынужден продать свои акции брату.

Фильм «Водитель-олигарх» в прокате с 18 июля.

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