Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 июля 2024, новость

52-летняя Виктория Толстоганова показала фигуру в купальнике

Актриса отдыхает на Кипре

Российская актриса и телеведущая Виктория Толстоганова показала стройную фигуру в купальнике. 52-летняя актриса опубликовала фотографию в личном блоге. 

Виктория Толстоганова на Кипре
Виктория Толстоганова на Кипре

Звезда отправилась отдыхать на Кипр, где снялась, выходя из открытого бассейна, расположенного у моря. Артистка предстала на размещенном снимке в слитном сером купальнике с металлической фурнитурой, который подчеркивал ее стройную фигуру.

Знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и дополнила образ солнцезащитными очками.

Виктория Толстоганова - российская актриса театра и кино, знакомая зрителям по таким проектам, как «Ландыш серебристый», «Движение вверх», «Медиатор» и другим. 

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ландыш серебристый
1 р.
Медиатор
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Движение вверх
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Фантастическое путешествие»
Фантастическое путешествие
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Конклав»
Конклав
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Битлджус Битлджус
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из фильма «Зять»
Зять
Тизер-трейлер
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь