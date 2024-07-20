52-летняя Виктория Толстоганова показала фигуру в купальнике

Российская актриса и телеведущая Виктория Толстоганова показала стройную фигуру в купальнике. 52-летняя актриса опубликовала фотографию в личном блоге.
Звезда отправилась отдыхать на Кипр, где снялась, выходя из открытого бассейна, расположенного у моря. Артистка предстала на размещенном снимке в слитном сером купальнике с металлической фурнитурой, который подчеркивал ее стройную фигуру.
Знаменитость уложила волосы в гладкий пучок и дополнила образ солнцезащитными очками.
Виктория Толстоганова - российская актриса театра и кино, знакомая зрителям по таким проектам, как «Ландыш серебристый», «Движение вверх», «Медиатор» и другим.