52-летняя Виктория Толстоганова показала фигуру в купальнике

Российская актриса и телеведущая Виктория Толстоганова показала стройную фигуру в купальнике. 52-летняя актриса опубликовала фотографию в личном блоге.

Звезда отправилась отдыхать на Кипр, где снялась, выходя из открытого бассейна, расположенного у моря. Артистка предстала на размещенном снимке в слитном сером купальнике с металлической фурнитурой, который подчеркивал ее стройную фигуру.