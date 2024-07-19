Фильм на вечер: колоритное кино о женской силе по мировому бестселлеру

Ленту «Сплетение судеб» составляют истории трех незнакомых друг с другом женщин. Смита из касты «неприкасаемых» в Индии мечтает вырваться из нищеты и дать дочери образование. Итальянка Джулия сталкивается с тяжелыми проблемами в семейном бизнесе. А Сара из Канады планирует новый этап в карьере, но ее жизнь обрушивает страшный диагноз.

Режиссер Летиция Коломбани перенесла на экран собственный роман «Сплетение» — изящное, живописное погружение в три разных мира, дополненное выразительной музыкой композитора «Земли кочевников» Людовико Эйнауди.

Мы заглядываем в невероятно колоритную и в то же время снятую без прикрас Индию; очаровываемся Италией, пронизанной теплым воздухом и запахом моря; оказываемся в холодном стеклянном мире офисных высоток Канады.