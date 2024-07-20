ТНТ снимет сериал «Афоня». Это не ремейк одноименной советской комедии

Кадр из сериала «Афоня»

Начались съемки сериала «Афоня», рассказали РБК Life в пресс-службе ТНТ. Бытовая фэнтези-комедия получит 13 эпизодов, ее покажут в эфире федерального телеканала в новом сезоне 2024–2025 года.

По сюжету, врач-педиатр на пенсии Валентин Семеныч после смерти жены живет в однокомнатной квартире в хрущевке, где общается с единственным другом — сварливым домовым Афоней. Последний работает в потустороннем ГБУ «Жилищник» и решает помочь Семенычу.

Он переселяет его в трехкомнатную квартиру с ремонтом от застройщика в новом монолитном доме. Вместе с этим домовой сталкивается с трудностями: жильцов стало на порядок больше, и подружить их между собой не так просто, а сам дом сложен в управлении из-за камер наблюдения, сенсоров, датчиков, доводчиков и прочих новых технологий.

Начальник Афони Кикимора требует от него результатов. Домовой привлекает к этому делу Семеныча — устраивает его работать консьержем в свой подъезд. Он глаза, уши и руки домового, которому нельзя показываться на глаза людям. В противном случае домового могут отправить в ссылку на 300 лет.

Кадр из сериала «Афоня»