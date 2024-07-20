ТНТ снимет сериал «Афоня». Это не ремейк одноименной советской комедии

Начались съемки сериала «Афоня», рассказали РБК Life в пресс-службе ТНТ. Бытовая фэнтези-комедия получит 13 эпизодов, ее покажут в эфире федерального телеканала в новом сезоне 2024–2025 года.
По сюжету, врач-педиатр на пенсии Валентин Семеныч после смерти жены живет в однокомнатной квартире в хрущевке, где общается с единственным другом — сварливым домовым Афоней. Последний работает в потустороннем ГБУ «Жилищник» и решает помочь Семенычу.
Он переселяет его в трехкомнатную квартиру с ремонтом от застройщика в новом монолитном доме. Вместе с этим домовой сталкивается с трудностями: жильцов стало на порядок больше, и подружить их между собой не так просто, а сам дом сложен в управлении из-за камер наблюдения, сенсоров, датчиков, доводчиков и прочих новых технологий.
Начальник Афони Кикимора требует от него результатов. Домовой привлекает к этому делу Семеныча — устраивает его работать консьержем в свой подъезд. Он глаза, уши и руки домового, которому нельзя показываться на глаза людям. В противном случае домового могут отправить в ссылку на 300 лет.
Главные роли исполнят Тимофей Зайцев («Ольга»), Виктор Бычков («Особенности национальной охоты») и Анна Ардова («Одна за всех»). Также в проекте задействованы Александр Головин («Кадетство»), Ирина Безряднова («Мастодонт»), Виктория Богатырева («Жизнь по вызову»), Дмитрий Кожома (Comedy Club), Дмитрий Колчин (команда КВН «СОК»), Андрей Пынзару («Бывший в помощь») и другие.
Режиссером сериала станет Василий Свиридов («Не одна дома»), сценаристом — Константин Трофимов («Просто Михалыч», «Колотушка»).
«В нашем проекте мир домовых — это, безусловно, нечто волшебное, но мы показываем это через призму бюрократической структуры — со своей иерархией и различными регламентами», — пояснил задумку Трофимов.
Ранее телеканал ТНТ объявил о начале съемок сериала «Свидетели» со звездой сериала «Кухня» Еленой Подкаминской и звездой сериала «Хрустальный» Антоном Васильевым в главных ролях. Они сыграют супругов на грани развода, которые в силу обстоятельств не могут разъехаться.