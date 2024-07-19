Опубликован финальный трейлер «Дэдпула и Росомахи» с Рейнольдсом и Джекманом

Появился финальный трейлер фантастического блокбастера «Дэдпул и Росомаха», где встречаются популярные герои Marvel в исполнении Хью Джекмана и Райана Рейнольдса.
В новом видео показали во всей красе злодейку Кассандру Нову, сыгранную Эммой Коррин, а также Леди Дэдпул. Кроме того, появляются кадры из «Логана», в том числе, с Лорой Кинни (Дафни Кин). Главные герои при этом мастерски пересыпают диалоги шутками.
Сюжет картины режиссера Шона Леви рассказывает о том, как саркастичный наемник Дэдпул и мрачный мутант Росомаха объединяются, чтобы спасти кинематографическую вселенную Marvel.
В фильме также заняты Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер и Мэттью Макфэдиен.
В зарубежный прокат фильм «Дэдпул и Росомаха» выйдет 26 июля.