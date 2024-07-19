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19 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Опубликован финальный трейлер «Дэдпула и Росомахи» с Рейнольдсом и Джекманом

В долгожданном блокбастере популярные герои комиксов в очередной раз спасают вселенную Marvel

Появился финальный трейлер фантастического блокбастера «Дэдпул и Росомаха», где встречаются популярные герои Marvel в исполнении Хью Джекмана и Райана Рейнольдса.

В новом видео показали во всей красе злодейку Кассандру Нову, сыгранную Эммой Коррин, а также Леди Дэдпул. Кроме того, появляются кадры из «Логана», в том числе, с Лорой Кинни (Дафни Кин). Главные герои при этом мастерски пересыпают диалоги шутками.

Сюжет картины режиссера Шона Леви рассказывает о том, как саркастичный наемник Дэдпул и мрачный мутант Росомаха объединяются, чтобы спасти кинематографическую вселенную Marvel.

В фильме также заняты Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер и Мэттью Макфэдиен.

В зарубежный прокат фильм «Дэдпул и Росомаха» выйдет 26 июля.

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Эмма Коррин
Эмма Коррин
Emma Corrin
райан рейнольдс
Райан Рейнольдс
Ryan Reynolds
Дэдпул и Росомаха
Дэдпул и Росомаха
Шон Леви
Шон Леви
Shawn Levy
Дафни Кин
Дафни Кин
Dafne Keen
Морена Баккарин
Morena Baccarin
Хью Джекман
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