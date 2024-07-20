Сериал на выходные: атмосферный ретро-детектив с Екатериной Климовой

Главный герой детективного сериала «Горький 53» — бывший разведчик и военнопленный Иван Астафьев (Андрей Фролов). Проведя семь лет в лагерях, он возвращается на родину в Горький (современный Нижний Новгород).

После массовой амнистии в городе активизировались шайки уголовников. Среди этого разгулья преступности Астафьева, мечтающего о спокойной жизни, ждут не слишком приятные приключения.

Сначала его ограбят местные хулиганы, потом — задержит милиция. Наконец, героя подставят и буквально вынудят внедриться в преступную банду, чтобы подобраться поближе к умному и кровожадному главарю Харитону (Александр Балуев).

А пока Астафьев попытается вернуть себе честное имя, его давняя любовь Лида (Екатерина Климова) будет делать все возможное, чтобы помочь.