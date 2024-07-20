Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
20 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Сериал на выходные: атмосферный ретро-детектив с Екатериной Климовой

Рассказываем о детективном сериале «Горький 53» о сложном выборе и борьбе за счастье в декорациях советских 1950-х

Главный герой детективного сериала «Горький 53» — бывший разведчик и военнопленный Иван Астафьев (Андрей Фролов). Проведя семь лет в лагерях, он возвращается на родину в Горький (современный Нижний Новгород).

После массовой амнистии в городе активизировались шайки уголовников. Среди этого разгулья преступности Астафьева, мечтающего о спокойной жизни, ждут не слишком приятные приключения.

Сначала его ограбят местные хулиганы, потом — задержит милиция. Наконец, героя подставят и буквально вынудят внедриться в преступную банду, чтобы подобраться поближе к умному и кровожадному главарю Харитону (Александр Балуев).

А пока Астафьев попытается вернуть себе честное имя, его давняя любовь Лида (Екатерина Климова) будет делать все возможное, чтобы помочь.

Насыщенный неожиданными сюжетными поворотами сериал переносит в другую эпоху, с ретро-автомобилями, тщательно воссозданными нарядами и воздушной атмосферой советских 1950-х. 

Горький 53
7.6
Горький 53
2024/Россия18+криминалдетектив
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Екатерина Климова
Екатерина Климова
Александр Балуев
Андрей Фролов
Горький 5399 р.
Горький 53
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Фантастическое путешествие»
Фантастическое путешествие
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Конклав»
Конклав
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Битлджус Битлджус
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из фильма «Зять»
Зять
Тизер-трейлер
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь