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19 июля 2024, новость

Начались съемки второй части «антигламурной комедии» со звездой «Холопа»

Сериал с Ольгой Дибцевой «Нереалити» ждет продолжение
Ольга Дибцева на съемках второй части сериала «Нереалити»
Ольга Дибцева на съемках второй части сериала «Нереалити»

Начались съемки второго сезона комедийного сериала «Нереалити» с Ольгой Дибцевой и Николаем Фоменко. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Kion, где состоится премьера новых серий.

Во втором сезоне «антигламурной комедии» телезвезда Рита Валеева (Дибцева) попытается вернуть опеку над дочерью после того, как бывший супруг лишает ее родительских прав. Героиня старается быть «добропорядочной костровчанкой», но экс-муж пытается препятствовать ее воссоединению с дочерью.

Чтобы вернуть ребенка, Рита готова пойти на все. Например, разоблачить пороки своих критиков и втянуть в съемки нового реалити весь город.

Николай Фоменко и Инга Оболдина вернутся к образам родителей Валеевой. Мира Малахова исполнит роль дочери-подростка героини.

«Моя героиня — яркая, харизматичная девушка, играть ее непросто и физически, и морально. Но после выхода первого сезона было так много хороших откликов и благодарностей от зрителей за то, что Рита смогла их вдохновить на свободу, на позитивные перемены в жизни», — поделилась Дибцева.

В первом сезоне Рита Валеева после 10 лет, проведенных на реалити-шоу, вынуждена вернуться в родной город, где все ее ненавидят. Из-за негативной репутации девушке предстоит строить свою жизнь заново — найти общий язык с дочерью и родителями, устроиться на работу.

Ольга Дибцева известна по роли в фильме «Холоп». Также актриса снималась в сериале «Деффчонки».

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