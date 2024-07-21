Исакова снимается в сериале про пришельцев: первые кадры

Виктория Исакова на съемках сериала «Радар»

Начались съемки фантастического сериала «Радар» с Викторией Исаковой в одной из главных ролей.

События разворачиваются в 1988 году. Трое закадычных друзей из шестого класса узнают о том, что неподалеку от их городка с неба свалился необычный объект, возможно, метеорит. Ребята отправляются на его поиски, но один из мальчиков теряется. Милиция начинает прочесывать лес, провоцируя то таинственное, что в нем скрывается, на контакт с людьми.

Скоро приятели замечают, что многие жители города начинают вести себя подозрительно. Кто они, шпионы или диверсанты? Но реальность оказывается еще более фантастической и странной, чем друзья предполагали. Героям предстоит нащупать истину, которая где-то рядом, и разгадать тайну метеорита.

Съемки сериала «Радар»

Персонажу Виктории Исаковой, по всей видимости, пришлось близко столкнуться с пришельцами.

«Моя героиня сильно меняется по ходу истории, и в этом, наверное, главный интерес для меня, как для актрисы. Из уставшей женщины-руководителя, вынужденной заниматься серьезными делами, она превращается в инопланетянина. С одной стороны ― она выглядит как человек, но с другой ― максимально обесчеловечена», — поделилась актриса.

Продюсер Давид Цаллаев уверен, что зрителей в «Радаре» привлечет «соединение советской эпохи, мотивов с инопланетянами и детских приключений». А для Константина Смирнова («Телохранители», «Девушки с Макаровым»), выступающего режиссером и автором идеи, «снять такой сериал было давней мечтой».

Съемки сериала «Радар»