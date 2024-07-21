Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
21 июля 2024, фоторепортажСъемки

Исакова снимается в сериале про пришельцев: первые кадры

По словам актрисы, из уставшей женщины-руководителя, вынужденной заниматься серьезными делами, ее героиня превращается в инопланетянина
Виктория Исакова на съемках сериала «Радар»
Виктория Исакова на съемках сериала «Радар»

Начались съемки фантастического сериала «Радар» с Викторией Исаковой в одной из главных ролей.

События разворачиваются в 1988 году. Трое закадычных друзей из шестого класса узнают о том, что неподалеку от их городка с неба свалился необычный объект, возможно, метеорит. Ребята отправляются на его поиски, но один из мальчиков теряется. Милиция начинает прочесывать лес, провоцируя то таинственное, что в нем скрывается, на контакт с людьми.

Скоро приятели замечают, что многие жители города начинают вести себя подозрительно. Кто они, шпионы или диверсанты? Но реальность оказывается еще более фантастической и странной, чем друзья предполагали. Героям предстоит нащупать истину, которая где-то рядом, и разгадать тайну метеорита.

Съемки сериала «Радар»
Съемки сериала «Радар»

Персонажу Виктории Исаковой, по всей видимости, пришлось близко столкнуться с пришельцами.

«Моя героиня сильно меняется по ходу истории, и в этом, наверное, главный интерес для меня, как для актрисы. Из уставшей женщины-руководителя, вынужденной заниматься серьезными делами, она превращается в инопланетянина. С одной стороны ― она выглядит как человек, но с другой ― максимально обесчеловечена», — поделилась актриса.

Продюсер Давид Цаллаев уверен, что зрителей в «Радаре» привлечет «соединение советской эпохи, мотивов с инопланетянами и детских приключений». А для Константина Смирнова («Телохранители», «Девушки с Макаровым»), выступающего режиссером и автором идеи, «снять такой сериал было давней мечтой». 

Съемки сериала «Радар»
Съемки сериала «Радар»

Также в проекте снимаются Владислав Абашин, Александр Ильин-мл., Денис Косяков, Анатолий Кот, Ксения Кутепова и другие.

Сериал «Радар» можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. Дата премьеры пока неизвестна.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Радар
Виктория Исакова
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Фантастическое путешествие»
Фантастическое путешествие
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Конклав»
Конклав
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Битлджус Битлджус
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из фильма «Зять»
Зять
Тизер-трейлер
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь