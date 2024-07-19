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19 июля 2024, новость

В сети обсуждают откровенный наряд дочери Глаголевой на свадьбе сестры

Настасия Овечкина посетила свадьбу сестры в откровенном платье

Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой появилась на свадьбе своей сестры Анны Нахапетовой в откровенном платье. Модель Настасия Овечкина продемонстрировала свой наряд со всех сторон, опубликовав кадры в соцсетях, которые активно прокомментировали ее подписчики.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Затмила невесту таким нарядом», «Эталон женственности», «Фантастически красивая», «Богиня», «Вау, невероятная», «Вы идеальная», «Какой роскошный образ», «Такая красавица», «Черная пантера», «Невозможно оторвать взгляд», «Безупречна», «Дива», «Вау, повезло вашему мужу», — высказалась аудитория в соцсети.

Дочь Глаголевой замужем за хоккеистом Александром Овечкиным. Они официально зарегистрировали отношения 8 августа 2016 года, тогда пара просто расписалась, а свадьба с большим количеством гостей состоялась в Барвихе 8 июля 2017 года. Президент России Владимир Путин передавал супругам письменное поздравление, которое они публиковали в соцсетях.

18 августа 2018 года у пары родился первенец Сергей, которого назвали в честь брата спортсмена, а 27 мая 2020 года в семье появился сын Илья.

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