Муж Йоханссон рассказал, как относится к поцелуям жены на съемкам

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост | Источник: Legion-Media.ru

Колин Жост, супруг американской актрисы Скарлетт Йоханссон, рассказал, как относится к киносценам, в которых его жена целуется с мужчинами-коллегами. Звезда картины «Черная Вдова» была задействована в романтических эпизодах с Брэдли Купером, Мэттом Дэймоном, Хью Джекманом и другими.

По словам сценариста, он научился не ревновать Йоханссон, иначе столкнулся бы с серьезными проблемами.

«Два года назад Скарлетт выиграла премию Американской синематеки, и в тот вечер был показан смонтированный ролик с ее поцелуями. Я тогда подумал: “Ладно, вот и все. Я рад, что кто-то собрал все в одной упаковке”», — высказался Жост.

Недавно звезда франшизы «Мстители» презентовала новую романтическую комедию «Покажи мне Луну», в которой сыграла возлюбленную Ченнинга Татума. В картине эпизодическая роль есть и у Жоста.

Напомним, Скарлетт Йоханссон и Колин Жост начали встречаться в 2017 году, а спустя три года сыграли свадьбу. В 2021-м у пары родился сын. Также актриса воспитывает дочь Роуз, которую родила в браке с французским журналистом Роменом Дориаком в 2014 году.