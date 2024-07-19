Климова, Чиповская, Табаков на закрытии кинофестиваля в Нижнем Новгороде

18 июля в Нижнем Новгороде состоялось торжественное завершение 8-го фестиваля нового российского кино «Горький fest».

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Вечер начался с приветственного слова министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, поблагодарившей со сцены главу региона и организаторов фестиваля Михаила Пореченкова и Оксану Михееву. «“Горький fest” достойно подтвердил статус нашего замечательного города как культурной столицы этого года. И мы с нетерпением ждем следующего фестиваля», — отметила Суханова.

Ведущими выступили Павел Табаков и Ангелина Стречина. В продолжение главной темы фестиваля, который в этом году был посвящен сказкам, на церемонии закрытия прозвучали отрывки из знаменитых сказочных произведений, зачитанные Константином Хабенским и Анной Чиповской.

Лучшие фильмы

Члены жюри — режиссеры Юрий Мороз и Анна Меликян, актриса Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес, композитор Райан Оттер и кинокритик Василий Степанов — выбирали победителей из 20 короткометражных и полнометражных игровых и документальных фильмов разных жанров.

Лучшим фильмом признали ленту якутского режиссера Сергея Потапова «Король Лир» — драму о доме престарелых, сочетающую документальное и игровое кино.

Призом зрительских симпатий наградили короткометражную комедию Марии Меленевской «Разъезд», рассказывающую историю продавщицы букинистической лавки, попавшей в конфликтную ситуацию на дороге. Исполнившая главную роль Мария Смольникова получила приз за лучшую актерскую работу. Вместе с ней в картине сыграли Максим Стоянов и Татьяна Догилева.

Дипломом жюри «За яркий дебют» были награждены антиутопия «Минута» М. Испискова и драмеди Ксении Андриановой «Атыкуда» с Даниилом Воробьевым и Никитой Ефремовым. Лента, снятая по сценарию Паулины Андреевой и Евгения Сангаджиева, также получила награду за лучшее изобразительное решение.

Награды за лучшую режиссуру, драматургию и другие призы

Лучшим режиссером стала Татьяна Соболева, снявшая документальный фильм «Против ветра» об экологической катастрофе на севере Дагестана.

Авторам сатирической короткометражки «Торбаса или как мы рубили мясо» Никите Давыдову и Евгению Николаеву вручили награду за лучшую драматургию, а также специальный приз международного общества «Рыбаки&Охотники» с формулировкой «За смелость и оригинальность».

Приз за лучшее музыкальное решение присудили короткометражной документальной картине «Там, где наш дом: Хакасия» Владимира Тарасова и Дмитрия Квашнина, рассказывающей о неординарных людях из региона.