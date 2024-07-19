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19 июля 2024, новость

Уехавший за границу Дмитрий Назаров продолжает зарабатывать в России

Покинувший Россию артист продает сборник своих стихотворений на российском маркетплейсе
Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой-Назаровой
Дмитрий Назаров с женой Ольгой Васильевой-Назаровой | Источник: PersonaStars

Актер Дмитрий Назаров продолжает зарабатывать деньги в России. Об этом сообщают «Страсти».

Как утверждает издание, звезда сериала «Кухня» продает сборник своих стихотворений на российском маркетплейсе. Стоимость книги составляет примерно 850 рублей.

По словам самого Назарова, пока он опубликовал только один сборник. Актер заверил, что в ближайшем будущем выпустит новые книги. На маркетплейсе он продает свои стихотворения без посредников.

Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ Чехова в январе 2023 года. Согласно сообщениям СМИ, причиной стала критика спецоперации на Украине со стороны актера. Артиста оштрафовали по протоколу о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (статья 20.3.3 КоАП).

Звезда «Кухни» признался, что после случившегося всего 10 бывших коллег «решились» написать или позвонить ему. Сейчас актер вместе с женой живет во Франции.

В марте 2023 года актер «Кухни» сыграл первый спектакль в Израиле. Он предстал на сцене вместе с женой. Артисты читали стихи и басни на сцене.

Ранее покинувшего Россию актера Назарова захотели признать иноагентом.

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