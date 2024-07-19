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19 июля 2024, новость

Новое фото 69-летней Евгении Симоновой восхитило поклонников

Станислав Садальский запечатлел свою коллегу на съемочной площадке

Станислав Садальский в соцсетях опубликовал фото Евгении Симоновой, с которой он сейчас снимается в фильме «Богемо». На кадре 69-летняя актриса запечатлена в черном жакете и светлой блузке. Симонова сделала яркий макияж и укладку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи сети восхитились внешним видом звезды советской картины «Афоня».

«Прекрасно видеть счастливую Симонову. Здоровья», «Прекрасная и любимая Евгения Павловна», — писали поклонники.

Садальский раскрыл некоторые детали нового проекта. По его словам, их герои в фильме должны были носить их настоящие имена и фамилии. Актер признался, что его уговорили сниматься в картине, хотя изначально у него были сомнения, а вот Евгении Симоновой удалось переубедить режиссеров, и оан сыграет «просто народную» артистку.

«Женя в падучей, готова даже была отказаться от шикарной роли. Но… ее кинопробы на роль затмили всех артисток», — отметил актер.

Напомним, Евгения Симонова — советская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким проектам, как «Школьный вальс», «Обыкновенное чудо», «Долгая дорога к себе», «Дети Арбата» и другим. Сегодня она также служит в Театре им. Маяковского.

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