Новое фото 69-летней Евгении Симоновой восхитило поклонников

Станислав Садальский в соцсетях опубликовал фото Евгении Симоновой, с которой он сейчас снимается в фильме «Богемо». На кадре 69-летняя актриса запечатлена в черном жакете и светлой блузке. Симонова сделала яркий макияж и укладку.

<div id="vk_post_-122141110_31403"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31403", -122141110, 31403, 'pmJ9EyHi0qHpUFYMFoE73tnwxI8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи сети восхитились внешним видом звезды советской картины «Афоня».

«Прекрасно видеть счастливую Симонову. Здоровья», «Прекрасная и любимая Евгения Павловна», — писали поклонники.

Садальский раскрыл некоторые детали нового проекта. По его словам, их герои в фильме должны были носить их настоящие имена и фамилии. Актер признался, что его уговорили сниматься в картине, хотя изначально у него были сомнения, а вот Евгении Симоновой удалось переубедить режиссеров, и оан сыграет «просто народную» артистку.

«Женя в падучей, готова даже была отказаться от шикарной роли. Но… ее кинопробы на роль затмили всех артисток», — отметил актер.