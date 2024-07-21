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21 июля 2024, статьяЧто посмотретьОбзоры

Смотрим дома: 4 новых сериала недели

Пощекотать нервы на гладиаторских боях, расследовать загадочные исчезновения с Натали Портман или оказаться в морозном будущем — выбирайте, как провести время с самыми любопытными сериальными новинками этой недели

«Обреченные на славу»

Крупнобюджетная историческая эпопея «Обреченные на славу» отправляет в жестокую и развращенную вселенную смертельных гладиаторских боев и политических махинаций. 

В Риме I века нашей эры кровопролитные виды спорта стали главным зрелищем для знати и плебса. Но гонки на колесницах и сражения на арене — всего лишь фон для борьбы за власть.

Многочисленный актерский состав десятисерийного проекта возглавляет Энтони Хопкинс в роли императора Веспасиана, выбирающего будущего наследника. Среди других узнаваемых лиц — антагонист из «Игры престолов» Иван Реон в роли пронырливого букмекера. Авторами сериала о кровавом древнем бизнесе стали сценарист «Спасти рядового Райана» Роберт Родат и режиссер «Дня независимости» и «Послезавтра» Роланд Эммерих.

«Женщина в озере»

Натали Портман с блеском дебютирует на малых экранах — в закрученном ретро-триллере «Женщина в озере». По сюжету, ее героиня Мэдди, безупречная домохозяйка из 1960-х, разочаровывается в семейной жизни и уходит от мужа. Свое призвание она находит в расследовании двух загадочных исчезновений: еврейской девочки и темнокожей матери-одиночки Клео. Взявшись с бульдожьей хваткой за эти дела, Мэдди воплощает давнюю мечту и устраивается репортершей в местную газету.

Портман как никто умеет рисовать трещины в идеальном, на первый взгляд, образе. Ее Мэдди зациклена на том, чтобы доказать свою значимость, и амбиции для нее зачастую оказываются важнее истины. Еще одну важную роль в экранизации бестселлера Лоры Липпман играет Мозес Инграм, получившая «Эмми» за сериал «Ход королевы».

«Тайны Карениной»

Полудокументальный, полуигровой сериал «Тайны Карениной» представляет собой детективное исследование великого романа Льва Толстого. В основе проекта — литературный бестселлер Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Формат: мы наблюдаем кастинг на роль идеальной Карениной с Евгением Сангаджиевым в роли режиссера. Среди претенденток — Анастасия Крылова из «Трудных подростков» и Мария Мацель из «Перевала Дятлова».

Тайны Карениной
2024/Россия18+документальный
Моя оценка

Какой была эта «живая прелестная женщина с черными вьющимися волосами»? Кто был реальным прототипом Карениной? Какие люди ее окружали, и главное, почему она поступила так и никак иначе? Авторы погружаются в бесконечно изменчивый мир романа и выводят на экраны уязвимых, эмоциональных и живых персонажей.

«Сквозь снег», 4 сезон

В снежный постапокалипсис погружает зрителей четвертый и финальный сезон многосерийного триллера «Сквозь снег», в основе которого лежит одноименный фильм автора «Паразитов» Пона Джун-хо. После того, как мир покрылся коркой льда и стал непригодным для жизни, остатки человечества забились в поезд, бесконечно бегающий по Земному шару. В его ограниченном пространстве установлена строгая классовая иерархия: элита наслаждается привилегиями, а бедняки ютятся в хвосте. Поэтому и бунт неизбежен.

Выход четвертого сезона — почти чудо, ведь в 2023 году сериал закрыли. В итоге возрожденный проект переехал на платформу AMC, а заложникам ледяного плена предоставился шанс выжить в Новом Эдеме, где нет столь лютого мороза.

В долгожданном продолжении к своим ролям вернутся все ключевые исполнители: Дженнифер Коннелли, Шон БинДавид Диггс и др.

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Евгений Сангаджиев
Женщина в озере
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