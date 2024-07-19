Актриса Екатерина Климова вышла на красную дорожку в корсетном мини-платье. Звезда посетила фестиваль в Нижнем Новгороде и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

Поклонники знаменитости оценили ее появление в откровенном образе: «Невероятная красотка», «Распустившийся цветок белого лотоса», «Годы вам только на пользу», «Роскошно», «Безумно красивая женщина», «Шикарно выглядите», «Самая прекрасная», «Как вам идет это платье», «Потрясающая».

Климова признавалась в личном блоге, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортивном зале, ей не нравятся такие тренировки, но знаменитость часто плавает, ходит пешком и делает зарядку, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. Также, по мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.

У актрисы четверо детей от разных браков. От первого мужа ювелира Ильи Хорошилова она воспитывает дочь Елизавету, которая в 2024 году окончила факультет журналистики МГУ. От второго супруга артиста Игоря Петренко у знаменитости двое сыновей, Матвей и Корней, а младшая девочка Белла родилась в браке звезды с коллегой Гелой Месхи. Климова признавалась поклонникам, что сохранила с бывшими мужьями хорошие отношения и не препятствует их встречам с детьми.