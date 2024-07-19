Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
19 июля 2024, новостьКрасная дорожка

Климова вышла на красную дорожку в корсетном мини-платье

Актриса посетила VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде

Актриса Екатерина Климова вышла на красную дорожку в корсетном мини-платье. Звезда посетила фестиваль в Нижнем Новгороде и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

Поклонники знаменитости оценили ее появление в откровенном образе: «Невероятная красотка», «Распустившийся цветок белого лотоса», «Годы вам только на пользу», «Роскошно», «Безумно красивая женщина», «Шикарно выглядите», «Самая прекрасная», «Как вам идет это платье», «Потрясающая».

Климова признавалась в личном блоге, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортивном зале, ей не нравятся такие тренировки, но знаменитость часто плавает, ходит пешком и делает зарядку, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. Также, по мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.

У актрисы четверо детей от разных браков. От первого мужа ювелира Ильи Хорошилова она воспитывает дочь Елизавету, которая в 2024 году окончила факультет журналистики МГУ. От второго супруга артиста Игоря Петренко у знаменитости двое сыновей, Матвей и Корней, а младшая девочка Белла родилась в браке звезды с коллегой Гелой Месхи. Климова признавалась поклонникам, что сохранила с бывшими мужьями хорошие отношения и не препятствует их встречам с детьми.

Ранее Екатерина Климова сыграла на виолончели в чувственном образе.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Екатерина Климова
Екатерина Климова
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Конклав»
Конклав
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Битлджус Битлджус
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из фильма «Зять»
Зять
Тизер-трейлер
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Наемный убийца
Наемный убийца
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Другой человек»
Другой человек
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь