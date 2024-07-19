В 96 лет умерла звезда фильмов Феллини и Полански Ивонн Фюрно

В США на 97-м году жизни скончалась французская характерная актриса театра и кино Ивонн Фюрно (настоящее имя — Ивонн Элизабет Скатчерд), снявшаяся в фильме «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и в победившей на Берлинском кинофестивале картине «Отвращение» Романа Полански. О смерти актрисы сообщает THR со ссылкой на ее сына Николаса.