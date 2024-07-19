В 96 лет умерла звезда фильмов Феллини и Полански Ивонн Фюрно

В США на 97-м году жизни скончалась французская характерная актриса театра и кино Ивонн Фюрно (настоящее имя — Ивонн Элизабет Скатчерд), снявшаяся в фильме «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и в победившей на Берлинском кинофестивале картине «Отвращение» Романа Полански. О смерти актрисы сообщает THR со ссылкой на ее сына Николаса.
Фюрно умерла в своем доме в Нью-Хэмпшире от осложнений после перенесенного инсульта.
На счету актрисы более полусотни проектов, в том числе «Граф Монте-Кристо» 1961-го года с Луи Журданом, «Мумия» с Питером Кушингом и Кристофером Ли, «Принц в красной маске», «Темный мститель» и «24 часа из жизни женщины».
Актриса родилась 11 мая 1926 года в семье англичанина и француженки. Актерскому мастерству она обучалась в Королевской академии драматического искусства в Великобритании.
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