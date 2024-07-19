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19 июля 2024, новость

Звезда «Зачарованных» накануне смерти хвалила коллегу, с которой враждовала

Шэннен Доэрти призналась, что Алисса Милано украсила собой сериал
Холли Мари Комбс, Шэннен Доэрти и Алисса Милано в сериале «Зачарованные»
Холли Мари Комбс, Шэннен Доэрти и Алисса Милано в сериале «Зачарованные» | Источник: Legion-Media.ru

Шэннен Доэрти накануне своего ухода из жизни записала подкаст «Дом Холливелл», посвященный культовому сериалу «Зачарованные». В беседе с коллегами Холли Мари Комбс, Брайаном Краузе и Дрю Фуллер актриса высоко оценила работу Алиссы Милано, которая сыграла младшую сестру — Фиби Холливелл.

Изначально на ее роль утвердили Лори Ром — она даже снялась в пилотной серии. Однако позже было решено заменить актрису на Милано. По мнению Доэрти, последняя лучше справилась с работой.

«Лори и Алисса — очень, очень, очень разные люди. Итак, выступление Лори отличалось от выступления Алиссы. Лори была во многом похожа на Холли (исполнительница роли Паймер. — Прим. ред.) и на меня в том смысле, что она очень хорошо разбиралась в драме. Презентация была гораздо серьезнее и мрачнее, что было в моем стиле. Мне понравилась презентация, и, я думаю, что все были великолепны», — отметила исполнительница роли Прю.

Она добавила, что Милано украсила собой проект. Доэрти отметила, что коллега придала сериалу легкомыслия, что и было ему необходимо.

«Она пришла и проделала отличную работу. И да, это просто придало шоу немного другой оттенок», — заключила актриса.

Шэннен Доэрти и Алисса Милано враждовали во время совместных съемок. Из-за конфликтов продюсеры приняли решение убрать Доэрти из сериала — в конце третьего сезона ее героиня умирает.

«Нам сказала Алисса, что либо она, либо Шэннен, и Алисса пригрозила подать на нас в суд за враждебную обстановку на рабочем месте», — говорила Холли Мэри Комбс в подкасте.

Напомним, Шэннен Доэрти ушла из жизни 13 июля 2024 года после продолжительной болезни. Около десяти лет она боролась с онкологическим заболеванием. Ей было 53 года.

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