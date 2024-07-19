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19 июля 2024, новость

54-летняя Дженнифер Лопез показала рельефный пресс в кроп-топе

Звезду сфотографировали на выходе из спортзала

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез в откровенном спортивном костюме попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

54-летнюю знаменитость заметили у спортзала в Хэмптоне, штат Виргиния, США. На размещенных кадрах она предстала в белом кроп-топе и штанах пыльно-розового цвета, показав уличным фотографам мускулы и кубики пресса. Кроме того, на ней были кроссовки, солнцезащитные очки в белой оправе и большие круглые серьги. При этом исполнительница держала в одной руке свитшот, ноутбук и стакан, украшенный множеством сияющих страз.

Также можно заметить, что на лице артистки отсутствует макияж, а волосы уложены в тугой пучок.

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