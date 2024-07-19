54-летняя Дженнифер Лопез показала рельефный пресс в кроп-топе

54-летнюю знаменитость заметили у спортзала в Хэмптоне, штат Виргиния, США. На размещенных кадрах она предстала в белом кроп-топе и штанах пыльно-розового цвета, показав уличным фотографам мускулы и кубики пресса. Кроме того, на ней были кроссовки, солнцезащитные очки в белой оправе и большие круглые серьги. При этом исполнительница держала в одной руке свитшот, ноутбук и стакан, украшенный множеством сияющих страз.