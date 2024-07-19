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19 июля 2024, новость

Анджелина Джоли просит Брэда Питта отозвать судебный иск против нее

Представители актрисы заявили, что Джоли хочет прекратить конфликт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт | Источник: Rex / Fotodom.ru

Анджелина Джоли попросила Брэда Питта прекратить судебные разбирательства вокруг их общей винодельни Château Miraval. Когда-то актриса продала свою долю российскому миллиардеру, не уведомив об этом экс-супруга.

Питт, в свою очередь, пытается привлечь Джоли к ответственности и признать ее сделку незаконной. Анджелина уверяет, что ранее ее бывший муж пересмотрел предыдущие договоренности и отказался выкупать ее акции до тех пор, пока она не подпишет документ о неразглашении подробностей их частной жизни.

Юридический представитель Джоли, Пол Мерфи, сообщил изданию Page Six, что Брэд «контролирует всю некогда общую недвижимость, в том числе винодельню, но при этом все равно требует большего и хочет взыскать с бывшей жены 67 миллионов долларов в качестве штрафа».

По мнению адвоката, поступая так, Питт открыто подтверждает, что хочет сохранить контроль над Анджелиной. Актер боится, что та раскроет журналистам еще больше фактов домашнего насилия с его стороны и расскажет о его пагубных зависимостях.

«Мы совсем не удивлены таким поведением. В то же время Джоли снова просит мистера Питта прекратить конфликт и, наконец, направить их семью на ясный путь к исцелению. Если он не отзовет свой иск, у Анджелины не останется иного выбора, кроме как выдвинуть новые доказательства, которые подтвердят ложность его утверждений», — заключил юрист.

Ранее Брэд Питт назвал ложью слова Анджелины Джоли о насилии. Актер заявил, что актриса постоянно использует соглашения о неразглашении при работе со своей командой.

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