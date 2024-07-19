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19 июля 2024, новость

На российской платформе состоится премьера сериала с Энтони Хопкинсом

Премьера исторической драмы о Римской империи состоится 19 июля
Энтони Хопкинс в сериале «Обреченные на славу»
Энтони Хопкинс в сериале «Обреченные на славу»

На экраны России выйдет сериал «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом в роли римского императора. Об этом пишет ТАСС.

Премьера исторической драмы о Римской империи с двукратным лауреатом «Оскара» Энтони Хопкинсом в главной роли запланирована на 19 июля на одной из отечественных киноплатформ.

Режиссером проекта стал Роланд Эммерих, известный по фильмам-катастрофам «День независимости», «Послезавтра» и «2012», а сценаристом выступил Роберт Родат, номинированный на «Оскар» за сценарий к фильму «Спасти рядового Райана».

Сериал основан на романе Дэниела Мэнникса «Путь гладиатора». В центре сюжета — восхождение императора Веспасиана, сыгранного Энтони Хопкинсом, на трон после кровопролитной гражданской войны. Чтобы успокоить народ, он решает предложить ему не только хлеб, но и зрелища. За кулисами гладиаторских боев и гонок на колесницах начинают развиваться интриги.

В актерский состав сериала, помимо Энтони Хопкинса, вошли такие звезды, как Иван Реон из «Игры престолов», Димитри Леонидас из «Центуриона», Лоренцо Рикельми из «Марко Поло», Том Хьюз из «Мадам» и Габриэлла Пессион из «Соври мне».

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Лоренцо Рикельми
Lorenzo Richelmy
Габриэлла Пессион
Gabriella Pession
Иван Реон
Iwan Rheon
Роланд Эммерих
Roland Emmerich
Обреченные на славу
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Энтони Хопкинс
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Robert Rodat
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