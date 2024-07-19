На российской платформе состоится премьера сериала с Энтони Хопкинсом

На экраны России выйдет сериал « Обреченные на славу » с Энтони Хопкинсом в роли римского императора. Об этом пишет ТАСС.

Премьера исторической драмы о Римской империи с двукратным лауреатом «Оскара» Энтони Хопкинсом в главной роли запланирована на 19 июля на одной из отечественных киноплатформ.

Сериал основан на романе Дэниела Мэнникса «Путь гладиатора». В центре сюжета — восхождение императора Веспасиана, сыгранного Энтони Хопкинсом, на трон после кровопролитной гражданской войны. Чтобы успокоить народ, он решает предложить ему не только хлеб, но и зрелища. За кулисами гладиаторских боев и гонок на колесницах начинают развиваться интриги.