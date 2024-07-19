49-летняя Ева Лонгория в бикини вновь попала в объективы папарацци

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория в откровенном виде вновь попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

49-летнюю звезду популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» запечатлели на пляже в Марбелье, Испания. Она собирала игрушки своего шестилетнего сына Сантьяго.

На размещенных кадрах знаменитость предстала в бикини синего цвета, который состоял из бюстгальтера и плавок с тонкими бретелями. Кроме того, на ней были черные солнцезащитные очки и бежевая соломенная шляпа.