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19 июля 2024, новость

49-летняя Ева Лонгория в бикини вновь попала в объективы папарацци

Актриса с семьей отдыхает на испанском побережье

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория в откровенном виде вновь попала в объективы папарацци. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

49-летнюю звезду популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» запечатлели на пляже в Марбелье, Испания. Она собирала игрушки своего шестилетнего сына Сантьяго.

На размещенных кадрах знаменитость предстала в бикини синего цвета, который состоял из бюстгальтера и плавок с тонкими бретелями. Кроме того, на ней были черные солнцезащитные очки и бежевая соломенная шляпа.

Ранее актрису Еву Лонгорию также заметили во время отдыха на пляже в Марбелье. Тогда ее сфотографировали в раздельном купальнике белого цвета.

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