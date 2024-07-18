38-летняя Екатерина Шпица поделилась кадрами в бикини

Российская актриса Екатерина Шпица поделилась новыми кадрами со своего отдыха с сыном на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31390"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31390", -122141110, 31390, 'N7-5xljx3E6hjGBE2otS9QYad2c'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из размещенных кадров 38-летняя знаменитость предстала перед камерой в плавательных очках и в белом бикини, состоявшем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. Видно, что изделие оформлено принтом в виде зеленых листьев и бледно-желтых цветов.

«Утренний заплыв — это здорово!» — подписала звезда ролик.