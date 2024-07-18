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18 июля 2024, новость

38-летняя Екатерина Шпица поделилась кадрами в бикини

Актриса отдыхает на Мальдивах

Российская актриса Екатерина Шпица поделилась новыми кадрами со своего отдыха с сыном на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

На одном из размещенных кадров 38-летняя знаменитость предстала перед камерой в плавательных очках и в белом бикини, состоявшем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. Видно, что изделие оформлено принтом в виде зеленых листьев и бледно-желтых цветов.

«Утренний заплыв — это здорово!» — подписала звезда ролик.

Напомним, ранее Екатерина Шпица сообщила, что улетела с сыном Германом на Мальдивы. А незадолго до этого показала фото в купальнике из тайного отпуска.

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