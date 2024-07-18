«Русская девушка» Джонни Деппа рассказала об их знакомстве

Юлия Власова и Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Модель Юлия Власова заявила, что начала роман с Джонни Деппом из-за его загадочности. Об этом сообщает KP.RU.

Юлия Власова рассказала, что их знакомство произошло случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах.

«На кинофестиваль в тот год я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах», — начала она.

Модель добавила, чем ее зацепил актер. «Джонни — человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый», — заявила Власова.

До этого модель написала пост об отношениях и попросила не беспокоить ее.

«Друзья, прошу вас воздержаться от предоставления каких-либо интервью журналистам, касающихся меня и моей личной жизни. Буду признательна за ваше понимание и уважение к моей приватности», — заключила Власова.

Недавно близкий друг Джонни Деппа также рассказывал папарацци, как изменилась личная жизнь актера после скандального развода с Эмбер Херд.