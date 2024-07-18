Брат Горшенева высказался о продолжении сериала «Король и Шут»

Кадр из сериала «Король и Шут»

Алексей Горшенев сказал, что не уверен насчет продолжения сериала «Король и Шут». По словам брата лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, сейчас ведутся разговоры о возможных съемках. Однако чем закончится обсуждение, он пока не знает.

«Все упирается в финансы, поэтому, как только будут деньги, дадут свисток, разобьют тарелку — и погнали наши городских», — отметил Горшенев в интервью Газете.ru.