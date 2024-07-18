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18 июля 2024, новость

Брат Горшенева высказался о продолжении сериала «Король и Шут»

Брат лидера группы сообщил, что сейчас ведутся разговоры о возможных съемках
Кадр из сериала «Король и Шут»
Кадр из сериала «Король и Шут»

Алексей Горшенев сказал, что не уверен насчет продолжения сериала «Король и Шут». По словам брата лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, сейчас ведутся разговоры о возможных съемках. Однако чем закончится обсуждение, он пока не знает.

«Все упирается в финансы, поэтому, как только будут деньги, дадут свисток, разобьют тарелку — и погнали наши городских», — отметил Горшенев в интервью Газете.ru.

Также у Горшенева спросили, на каком этапе находится открытие арт-пространства в честь фронтмена «Короля и Шута». Как отметил музыкант, он не может купить или арендовать помещение. Поэтому обратился в администрацию Санкт-Петербурга и ждет решения.

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