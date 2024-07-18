Театр Олега Табакова снимает фильм по роману Васильева «В списках не значился»

Владимир Машков | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Театр Олега Табакова (ТОТ) снимает фильм по роману Бориса Васильева «В списках не значился», сообщил журналистам художественный руководитель ТОТ Владимир Машков, добавив, что сам также сыграет в этой картине.

«У меня была мечта о том, чтобы делать кино с артистами нашего театра. И мне кажется, она сейчас реализуется, реализуется буквально в сентябре. Мы уже начали подготовку. Вместе с Тимуром Вайнштейном и 1−2−3 Production мы начинаем снимать полнометражное кино по повести Бориса Васильева “В списках не значился”», — сказал худрук.

По его словам, для участия в съемках прошли пробы артисты ТОТ и студенты Театральной школы Олега Табакова. Роль Николая Плужникова исполнит Владислав Миллер.

«И у меня будет небольшая роль тоже», — сказал Машков.

Он сообщил, что над сценарием работает заведующий литературной частью ТОТ Олег Антонов. Имя режиссера худрук пока оставил в тайне.

Машков рассказал, что съемки начнутся в Бресте, а потом продолжатся на площадке, которая сейчас строится.

«Там огромная часть Брестской крепости, включая колокольню, которая была там 20-метровая. Там будем снимать», — пояснил народный артист РФ.

Машков также добавил, что такой возможности сниматься в кино, как шесть лет назад, у него сейчас нет.

«Сейчас я планировать мою жизнь отдельно от театра и от союза [Союза театральных деятелей] не могу», — заключил худрук.