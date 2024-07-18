Братья Руссо могут снять сразу две новые части о Мстителях

Энтони и Джо Руссо | Источник: Legion-Media.ru

Режиссеры Джо Руссо и Энтони Руссо ведут переговоры о съемках двух новых частей «Мстителей». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдера.

Сейчас обсуждение находится на ранней стадии. На протяжении нескольких месяцев Marvel ищет режиссера для пятого и шестого фильмов, чьи премьеры запланированы на май 2026 года и май 2027 года.

Братья Руссо уже высказывали свою заинтересованность в проекте. На должность режиссера новых «Мстителей» также претендовал создатель «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви.

В мае стало известно, что Marvel снимет новых «Людей Икс» на фоне успеха мультсериала. Однако на тот момент у проекта не было ни режиссера, ни утвержденного каста, а также даты выхода.