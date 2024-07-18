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18 июля 2024, новость

Братья Руссо могут снять сразу две новые части о Мстителях

THR: братья Руссо ведут переговоры о создании двух новых частей «Мстителей»
Энтони и Джо Руссо
Энтони и Джо Руссо | Источник: Legion-Media.ru

Режиссеры Джо Руссо и Энтони Руссо ведут переговоры о съемках двух новых частей «Мстителей». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдера.

Сейчас обсуждение находится на ранней стадии. На протяжении нескольких месяцев Marvel ищет режиссера для пятого и шестого фильмов, чьи премьеры запланированы на май 2026 года и май 2027 года.

Братья Руссо уже высказывали свою заинтересованность в проекте. На должность режиссера новых «Мстителей» также претендовал создатель «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви.

Джо и Энтони Руссо сняли четыре фильма по вселенной MCU: «Первый Мститель: Другая война»; «Первый Мститель: Противостояние»; «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Кассовые сборы этих проектов составили порядка 6,7 миллиардов долларов.

В мае стало известно, что Marvel снимет новых «Людей Икс» на фоне успеха мультсериала. Однако на тот момент у проекта не было ни режиссера, ни утвержденного каста, а также даты выхода.

Премьера анимационного сериала «Люди Икс '97» состоялась на Disney+ 20 марта 2023 года. Он стал первым проектом о мутантах из комиксов Marvel, сделанным после перехода прав на героев к компании Disney.

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