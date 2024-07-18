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18 июля 2024, новость

Жена Прилучного снимается в новом фильме Андреасяна

Фото актрисы на площадке фильма «Война и музыка» опубликовала супруга режиссера Елизавета Моряк

Елизавета Моряк в личном блоге показала совместное фото своего мужа, режиссера и продюсера Сарика Андреасяна, с актрисой Зепюр Прилучной-Брутян и своей сестрой Софией Моряк. Звезда фильма «Онегин» пошутила, что специально отправила родственницу на съемки в Армению.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тем временем мой муж на съемках фоткается рядом с красоткой Зепюр Прилучной-Брутян. Пришлось отправить сестру, чтобы она приглядывала», — отметила Моряк.

Прилучная-Брутян снималась в новом фильме Андресяна «Война и музыка», а съемки проходили в Армении. В картине также задействован и Павел Прилучный.

Отметим, что съемки военной драмы стартовали весной 2023 года. Сообщалось, что фильм расскажет историю трех армянских парней-музыкантов на фронте Великой Отечественной войны. 

Помимо Павла Прилучного, в картине заняты Давид Мхитарян, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Алексей Кирсанов и другие. Сценарий написали Сергей Волков и Алексей Гравицкий. 

Дата выхода пока неизвестна, однако в 2023 году Андреасян сообщал, что работа продлится около двух лет.

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