Жена Прилучного снимается в новом фильме Андреасяна

Елизавета Моряк в личном блоге показала совместное фото своего мужа, режиссера и продюсера Сарика Андреасяна, с актрисой Зепюр Прилучной-Брутян и своей сестрой Софией Моряк. Звезда фильма «Онегин» пошутила, что специально отправила родственницу на съемки в Армению.
«Тем временем мой муж на съемках фоткается рядом с красоткой Зепюр Прилучной-Брутян. Пришлось отправить сестру, чтобы она приглядывала», — отметила Моряк.
Прилучная-Брутян снималась в новом фильме Андресяна «Война и музыка», а съемки проходили в Армении. В картине также задействован и Павел Прилучный.
Отметим, что съемки военной драмы стартовали весной 2023 года. Сообщалось, что фильм расскажет историю трех армянских парней-музыкантов на фронте Великой Отечественной войны.
Помимо Павла Прилучного, в картине заняты Давид Мхитарян, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Алексей Кирсанов и другие. Сценарий написали Сергей Волков и Алексей Гравицкий.
Дата выхода пока неизвестна, однако в 2023 году Андреасян сообщал, что работа продлится около двух лет.