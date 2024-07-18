Жена Прилучного снимается в новом фильме Андреасяна

Елизавета Моряк в личном блоге показала совместное фото своего мужа, режиссера и продюсера Сарика Андреасяна, с актрисой Зепюр Прилучной-Брутян и своей сестрой Софией Моряк. Звезда фильма «Онегин» пошутила, что специально отправила родственницу на съемки в Армению.

<div id="vk_post_-122141110_31386"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31386", -122141110, 31386, 'XFV7DWg8-X-B4_JMHEfhzysztSI'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тем временем мой муж на съемках фоткается рядом с красоткой Зепюр Прилучной-Брутян. Пришлось отправить сестру, чтобы она приглядывала», — отметила Моряк.

Прилучная-Брутян снималась в новом фильме Андресяна «Война и музыка», а съемки проходили в Армении. В картине также задействован и Павел Прилучный.

Отметим, что съемки военной драмы стартовали весной 2023 года. Сообщалось, что фильм расскажет историю трех армянских парней-музыкантов на фронте Великой Отечественной войны.

Помимо Павла Прилучного, в картине заняты Давид Мхитарян, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Алексей Кирсанов и другие. Сценарий написали Сергей Волков и Алексей Гравицкий.