Елизавета Арзамасова показала редкое фото свекрови и сына

Лиза Арзамасова в личном блоге опубликовала редкое фото своей свекрови Юлии Марковны и двухлетнего сына Льва. Актриса показала семейный снимок.
Звезда сериала «Папины дочки» рассказала, что фотография была сделана год назад во время их семейного отдыха в Сочи. В этом году Арзамасова вынуждена отказаться от перелетов из-за беременности.
«В этом году врачи рекомендовали не летать на самолетах на позднем сроке, так что я машу ручкой сочинскому закату и любимым друзьям и желаю всем насладиться выступлениями наших прославленных фигуристов на шоу Илюши», — заключила актриса.
Напомним, Елизавета Арзамасова в конце 2020 года вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха, который старше нее на 22 года. В 2021-ом у пары родился сын Лев, а сейчас они ожидают второго малыша.