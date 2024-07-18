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18 июля 2024, новость

Елизавета Арзамасова показала редкое фото свекрови и сына

Кадр был сделан во время их семейного отдыха в Сочи в прошлом году

Лиза Арзамасова в личном блоге опубликовала редкое фото своей свекрови Юлии Марковны и двухлетнего сына Льва. Актриса показала семейный снимок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда сериала «Папины дочки» рассказала, что фотография была сделана год назад во время их семейного отдыха в Сочи. В этом году Арзамасова вынуждена отказаться от перелетов из-за беременности.

«В этом году врачи рекомендовали не летать на самолетах на позднем сроке, так что я машу ручкой сочинскому закату и любимым друзьям и желаю всем насладиться выступлениями наших прославленных фигуристов на шоу Илюши», — заключила актриса.

Напомним, Елизавета Арзамасова в конце 2020 года вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха, который старше нее на 22 года. В 2021-ом у пары родился сын Лев, а сейчас они ожидают второго малыша.

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