Елизавета Арзамасова показала редкое фото свекрови и сына

Лиза Арзамасова в личном блоге опубликовала редкое фото своей свекрови Юлии Марковны и двухлетнего сына Льва. Актриса показала семейный снимок.

<div id="vk_post_-122141110_31384"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31384", -122141110, 31384, 'kB70FF7Lc7MH-OMVI5K9I835ujs'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда сериала «Папины дочки» рассказала, что фотография была сделана год назад во время их семейного отдыха в Сочи. В этом году Арзамасова вынуждена отказаться от перелетов из-за беременности.

«В этом году врачи рекомендовали не летать на самолетах на позднем сроке, так что я машу ручкой сочинскому закату и любимым друзьям и желаю всем насладиться выступлениями наших прославленных фигуристов на шоу Илюши», — заключила актриса.