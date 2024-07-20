Анна Ковальчук снимается в 24-м сезоне «Тайн следствия»: первые кадры

Анна Ковальчук на съемках 24-го сезона сериала «Тайны следствия»

Начались съемки 24-го сезона детективного сериала «Тайны следствия». Бессменная Анна Ковальчук вернулась к роли строгой, но справедливой Марии Сергеевны Шевцовой.

По сюжету нового сезона, в Следственном комитете Заневского района грядет важное кадровое изменение. Ковин (Вячеслав Захаров) собирается на пенсию, а на его место все прочат Шевцову. Но начальником неожиданно для всех назначают полковника Алексея Горчакова (Сергей Юшкевич). У Марии Сергеевны сразу возникает напряжение в отношениях с новым руководителем.

Сергей Юшкевич и Анна Ковальчук на съемках 24-го сезона сериала «Тайны следствия»

В личной жизни главного следователя страны тоже ожидают сюрпризы. Васнецов (Сергей Перегудов) делает Шевцовой предложение и изъявляет желание съехаться. Узнавший об этом Платонов (Алексей Комашко) понимает, что Мария Сергеевна ему небезразлична.

«В этом сезоне мы рассказываем глобальную историю о том, как выживать, как реагировать на сломы судьбы. Мы живем в очень непростое время и все это понимаем. Как же на этом сломе сохранить в себе человечность, верность, дружбу, сохранить те вещи, которые объединяют людей? Новый сезон будет именно об этом», — рассказал режиссер Максим Демченко, поставивший предыдущие три сезона «Тайн следствия».

Анна Ковальчук и Сергей Перегудов на съемках 24-го сезона сериала «Тайны следствия»

В картине также снимаются Игорь Николаев, Александр Новиков, Ольга Павловец, Андрей Шарков и дочь исполнительницы главной роли Злата Ковальчук.