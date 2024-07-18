36-летняя Блейк Лайвли показала лицо без макияжа

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.
36-летняя звезда сериала «Сплетница» прорекламировала появление новых вкусов безалкогольных коктейлей ее собственного бренда Betty Buzz. Она снялась в белом топе и черном бюстгальтере, сидя за столом с указанными напитками.
При этом знаменитость распустила волосы и перекинула их через плечо на одну сторону. В то же время она отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.
Ранее Блейк Лайвли возмутилась намеку мужа на желание завести четвертого ребенка.