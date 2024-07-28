Зачем смотреть «Дастур» — впечатляющий хоррор с пугающим социальным подтекстом

О чем фильм «Дастур»
В средней школе аула Болашак выпускной — нарядные старшеклассники и старшеклассницы читают стихи и поют песни, представители администрации и местный аким произносят речи. Нурсултан, владелец главного поселкового предприятия — животноводческой фермы, обещает паре выпускников оплатить учебу в ВУЗе. Он очень уважаемый человек, добрый и справедливый. Его авторитет крепче, чем у суетливого акима и молодого участкового. Его бизнес процветает, а дом — полная чаша, образец байского достатка.
Одна беда у Нурсултана — единственный сын Болат вырос агрессивным оболтусом, с бандой дружков курит анашу, бьет и обирает школьников. Нурсултан и рад бы уже отправить сына в тюрьму, но соседи сами готовы брать отступные за проступки Болата. А от армии его отмазали по просьбам матери. После выпускного, опьянев от водки и безнаказанности, подонок переходит все границы и насилует дочку соседей, талантливую домбристку Диану. Ее родители готовы порвать негодяя, но под давлением традиций соглашаются на огромные отступные, а чтобы избежать позора — выдать дочь замуж за насильника.
Что же, может и хороши эти традиции? После свадьбы жизнь молодых вроде бы налаживается. Болат меняется к лучшему и заботится о жене. Только вот его родители почему-то совсем не видят невестку, она что-то делает по хозяйству лишь по ночам. А в доме начинают происходить странные вещи.
Зачем смотреть
«Дастур» — жесткий и бескомпромиссный молодежный социальный триллер, резво перетекающий в нетривиальный мистический хоррор, с органично вплетенными элементами «Экзорциста» по-исламски. Изобретательные повороты сюжета, сочетание бытового гиперреализма с неожиданной и стремительно нарастающей инфернальщиной делают фильм действительно пугающим.
Особенно впечатляет, как совершенно заурядная бытовая хтонь перетекает в фантастическую бесовщину, сперва напоминающую легендарное «Прикосновение» разговорами беса через телевизор, а затем и более привычные нам американские ужастики про одержимость злым духом.
Лента режиссера Куаныша Бейсека рассказывает тяжелую, но увлекательную историю, поднимая вопрос о действительно актуальной проблеме, самой позорной беде казахского общества. И это даже не массовые изнасилования, но практика выдачи жертв изнасилований замуж за насильников с целью «избежать позора». Трудно придумать что-то более извращенное и жестокое, но это реально существует.
Почему можно не смотреть
Фильм может резко не понравиться тем, кому тоже хочется избежать национального позора таким откровенным выносом сора из избы. Картину можно обвинить в неуважении к традициям, ведь «дастур» переводится буквально как «традиция».
Несмотря на то, что в финальных титрах авторы открыто поддерживают феминистские фонды, лента содержит ощутимый заряд религиозной пропаганды и критики атеизма. Так, Нурсултан явно не верит в религиозные обряды и предпочитает ветеринаров мулле, а светские книги — Корану. Болат и вовсе не скрывает ироническое отношение к исламу. Вероятно, атеистов такие акценты будут сильно раздражать.