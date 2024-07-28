Зачем смотреть «Дастур» — впечатляющий хоррор с пугающим социальным подтекстом

Одна беда у Нурсултана — единственный сын Болат вырос агрессивным оболтусом, с бандой дружков курит анашу, бьет и обирает школьников. Нурсултан и рад бы уже отправить сына в тюрьму, но соседи сами готовы брать отступные за проступки Болата. А от армии его отмазали по просьбам матери. После выпускного, опьянев от водки и безнаказанности, подонок переходит все границы и насилует дочку соседей, талантливую домбристку Диану. Ее родители готовы порвать негодяя, но под давлением традиций соглашаются на огромные отступные, а чтобы избежать позора — выдать дочь замуж за насильника.