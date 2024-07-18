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18 июля 2024, новость

Дочь Алена Делона показала его фото из парикмахерской

Анушка Делон отметила, что ее 88-летний отец прекрасно выглядит

Анушка Делон в личном блоге опубликовала фото своего отца, французского актера Алена Делона во время посещения парикмахерской, где его подстригли и подровняли бороду. Наследница звезды кинематографа призналась, что сделала и опубликовала кадры с разрешения родителя.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Несмотря ни на что, “The Show Must Go On”», — заявила девушка.

Она также отметила, что ее 88-летний отец по-прежнему хорошо выглядит. «Делон всегда будет Делоном. Всегда хорошо выглядит. Всегда безупречен. Всегда элегантен. Всегда великолепен. Как хорошее вино. Мне кажется, что получилось красиво. Отец согласился», — заключила Анушка Делон.

У Алена Делона трое детей от разных женщин: в браке с моделью Натали Бартелеми у него родился сын Энтони, а в союзе с манекенщицей Розали ван Бремен — дочь Анушка и сын Ален-Фабьен.

Суд назначал опекуном актера его единственную дочь, из-за чего на нее ополчились братья, которые готовы сражаться за наследство знаменитого родителя.

Напомним, у Алена Делона ранее диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. Из-за проблем со здоровьем актер даже просил сделать ему эвтаназию.

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