Дочь Алена Делона показала его фото из парикмахерской

Анушка Делон в личном блоге опубликовала фото своего отца, французского актера Алена Делона во время посещения парикмахерской, где его подстригли и подровняли бороду. Наследница звезды кинематографа призналась, что сделала и опубликовала кадры с разрешения родителя.

<div id="vk_post_-122141110_31382"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31382", -122141110, 31382, 'N6VvuKObzXr77e7f035FiY_I7r0'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Несмотря ни на что, “The Show Must Go On”», — заявила девушка.

Она также отметила, что ее 88-летний отец по-прежнему хорошо выглядит. «Делон всегда будет Делоном. Всегда хорошо выглядит. Всегда безупречен. Всегда элегантен. Всегда великолепен. Как хорошее вино. Мне кажется, что получилось красиво. Отец согласился», — заключила Анушка Делон.

У Алена Делона трое детей от разных женщин: в браке с моделью Натали Бартелеми у него родился сын Энтони, а в союзе с манекенщицей Розали ван Бремен — дочь Анушка и сын Ален-Фабьен.

Суд назначал опекуном актера его единственную дочь, из-за чего на нее ополчились братья, которые готовы сражаться за наследство знаменитого родителя.